فتح: نثمن دور مصر ونطالب العالم بالتحرك العاجل لإنقاذ غزة

ثمّن أمين سر حركة فتح في هولندا، زيد تيم، اليوم السبت، الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية، مطالبًا في الوقت نفسه المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر ورفع الحصار وإدخال المساعدات بشكل متواصل إلى قطاع غزة.

وأشار تيم، في تصريح لقناة "القاهرة" الإخبارية، إلى أن غزة تحتاج لأكثر من ألف شاحنة مساعدات يوميًا لسد رمق المحتاجين، في ظل انهيار كامل للخدمات الصحية والإنسانية والتعليمية، واستمرار ما وصفه بـ"حرب الإبادة الجماعية" التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وأشاد بالحراك العالمي ضد السياسات الإسرائيلية المستمرة بحق أهالي القطاع، من قتل وتجويع وتدمير واستهداف لجميع مناحي الحياة، مؤكدًا أن فلسطين قضية لا تموت رغم كل المحاولات الرامية إلى تصفيتها.

ويأتي هذا التصريح في وقت أفاد فيه مصدر مصري مطلع باستمرار تكثيف جهود الوسطاء لاستكمال عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.



