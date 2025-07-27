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أعلن أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي مساء اليوم السبت، انتقال نجم الفريق إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، كاشفًا حقيقة انتقال أسامة فيصل إلى النادي الأهلي.

قال أشرف نصار، عبر برنامج «رقم 10»، المُذاع على «القناة الأولى»: «أحمد ربيع انتقل بشكل رسمي إلى نادي الزمالك، والإجراءات فقط هي من أخرت الصفقة».

وأضاف: «مطالب المدير الفني طارق مصطفى هي التي حكمت تعاقدنا مع مصطفى شلبي، لأنه كان يريد لاعب في مركز الجناح الأيسر».

وتابع: «مصطفى شلبي لاعب مميز للغاية، وكنت أريده قبل الانتقال إلى صفوف نادي إنبي، لكن لم تتم الصفقة».

كما أوضح: «مصطفى شلبي سينضم إلى منتخب مصر من بوابة نادي البنك الأهلي».

وقال: «الزمالك والبنك الأهلي اتراضوا ويوسنا بعض في الآخر، وعلاقتي بالنادي الأهلي أكثر من رائعة».

بينما اختتم: «لا يوجد أي عرض رسمي من جانب النادي الأهلي لضم أسامة فيصل ولم نحدد أرقامًا لبيعه، بأننا نرغب في استمراره، وهو باق معنا بالفعل».