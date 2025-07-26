شهد مؤتمر سلام الشعوب العالمي الذي عُقد في العاصمة الفنزويلية كاراكاس حالة من التضامن الواسع مع الشعب الفلسطيني. حيث قام المشاركون برفع الأعلام الفلسطينية إلى جانب أعلام بلدانهم، معبرين عن تأييدهم القوي للقضية الفلسطينية.

وافتتح المؤتمر وزير الخارجية الفنزويلي نيابة عن الرئيس نيكولاس مادورو، الذي أكد في خطابه على ضرورة الوحدة الدولية ودعم الحقوق المشروعة للشعوب.

وعن التزام فنزويلا الثابت بالقضية الفلسطينية، شدد على أهمية العمل الدولي لتحقيق العدل وايقاف الحرب التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على الفلسطينيين ليس لسبب سوى انهم يطالبون بحريتهم واستقلال بلدهم.

وتخلل المؤتمر العديد من الكلمات والمداخلات التي سلطت الضوء على الأوضاع الحالية في فلسطين ودعوة المجتمع الدولي للتدخل العاجل لوقف الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

وخلال المؤتمر، ارتدى المشاركون الكوفية الفلسطينية، التي أصبحت رمزًا للنضال الفلسطيني، مما أضفى جوًّا من الحماس والانتماء.

وتنوعت الفعاليات والنقاشات، حيث تم تناول قضايا عدة لكن التركيز الاكبر كان على ضرورة حشد الجهود لانهاء الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين والتنديد بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق ابناء الشعب الفلسطيني.