أحمد عبدالقادر يهنئ وسام أبوعلي بعد رحيله عن الأهلي

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وجه أحمد عبدالقادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة تهنئة إلى وسام أبوعلي مهاجم الفريق بعد انتقاله رسميًا لـ كولمبوس كرو الأمريكي.

وأعلن النادي الأهلي رحيل وسام أبوعلي مهاجم الفريق، رسميًا إلى كولمبوس الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر أحمد عبدالقادر عبر حسابه الشخصي على «انستجرام»:«حظ سعيد يا حب».

وعلى صعيد آخر ينتظر أحمد عبدالقادر عرض قوي للرحيل عن صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد إصرار اللاعب على المشاركة بشكل إساسي أو الرحيل النهائي.