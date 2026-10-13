مجلس الأمن الروسي: موسكو قادرة على ابتكار نماذج من الأسلحة لا مثيل لها في العالم

صرّح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الاثنين، بأن العلم والصناعة في روسيا قادران على ابتكار نماذج من الأسلحة لا مثيل لها في العالم.

وقال مدفيديف -وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية- "تظهر نتائج اختبارات اليوم بشكل عام أن علمنا وصناعتنا قادران على ابتكار أسلحة لا مثيل لها في أي مكان آخر".

وأضاف "نواصل عملنا المشترك لتحسين أنظمة الأسلحة المتقدمة، بما في ذلك الصواريخ الموجهة، والأسلحة البعيدة المدى، والمدفعية، والذخائر المتسكعة، والطائرات المسيرة، وأنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة وحماية المنشآت".

وأكد أن دقة ومدى إصابة الأسلحة الروسية الجديدة تتحسن باستمرار، قائلا: "في الوقت نفسه، تتحسن دقة ومدى التدمير باستمرار، وهذا يفتح فرصًا إضافية لتدمير أهداف العدو في عمق دفاعاته".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الأسلحة والمعدات الروسية تعد من بين الأكثر موثوقية وكفاءة في العالم، مشيرا إلى أن مؤسسات تصنيع السلاح الروسية تسهم بشكل كبير بتعزيز القدرات الدفاعية لروسيا.