مصادر للقاهرة الإخبارية: جهود مصرية قطرية لزيادة حجم المساعدات لغزة

قالت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، إن هناك جهودًا مصرية قطرية لزيادة حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة.

وأضافت المصادر في تصريحاتها، مساء السبت، أن هناك جهودًا تبذل من أجل الاعتماد على أكثر من معبر في إدخال المساعدات.

وأشارت إلى أن الهلال الأحمر المصري يبدأ حملة إنسانية لدعم أبناء الشعب الفلسطيني في غزة بداية من غدٍ الأحد.

ولفتت المصادر إلى أن جسر المساعدات لغزة يتضمن مواد غذائية ودقيقة ومستلزمات طيبة.

وتواصل مصر جهودها المكثفة ضمن الوساطة مع قطر والولايات المتحدة في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ويحمل الجانب الإغاثي بعدًا شديد الأهمية في التحركات المصرية، حيث لم تتوقف الجهود التي ترمي إلى إدخال المساعدات إلى قطاع غزة الذي يعاني من حصار إسرائيلي خانق.