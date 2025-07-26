علق الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، على التحذيرات التي أطلقها الدكتور وليد الديب، نقيب أسنان الإسكندرية، وكذلك الكاتب والطبيب خالد منتصر لطلاب الثانوية العامة من الالتحاق بكليات طب الأسنان؛ نتيجة وجود فائض كبير في أعداد الخريجين الذين لا يجدون فرص عمل أو تدريب.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلاميتين سهير جودة ومفيدة شيحة عبر فضائية «النهار» مساء الإثنين: «تصريحات الدكتور خالد منتصر صحيحة، فعدد أطباء الأسنان عندنا فعلا أكثر من المعدل المطلوب، العدد الحالي المسجل بالنقابة تقريبا 112 ألف طبيب، ينضم إليه أعداد كبيرة سنويًا، التزايد كبير جدًا أكبر من عدد السكان وما تتحمله الدولة».

وأوضح أن هذه الأعداد تتجاوز المعدلات العالمية، مشيرا إلى أن النسب العالمية تتراوح بين طبيب أسنان لكل 2000 إلى 7500 مواطن؛ لكن «في مصر العدد لدينا بزيادة».

ولفت إلى مطالبة النقابة بوقف إنشاء كليات طب أسنان جديدة وتقليل أعداد المقبولين في الكليات الحالية منذ عام 2016، مضيفا: «حذرنا في 2016 من حدوث بطالة بحلول 2020».

وأشار إلى تقديم النقابة دراسات محدثة هذا العام إلى جميع الجهات المعنية، بما في ذلك رئاسة الجمهورية ووزارتي الصحة والتعليم العالي، كما تم رفع توصية رسمية للمجلس الأعلى للجامعات بمنع فتح أي كليات جديدة بدءًا من العام المقبل.

وكشف عن وجود ما بين 70 إلى 80 ألف طالب مقيدين حاليا بالكليات، مشيرا إلى إعلان وزارة الصحة بأن يكون التكليف الحكومي «حسب الاحتياج»، وهو ما يعني أنه «لا يوجد احتياج وبالتالي كل هؤلاء ليس لهم فرص أن يستمروا في العمل والتدريب في المستشفيات الحكومية ولا فيه أماكن متاحة لهم في القطاع الخاص».

واختتم متسائلا «على أي أساس يتم إنشاء 8 كليات جديدة، في الوقت الذي تعلن فيه الدولة ممثلة في وزارة الصحة تعلن أنها ليست بحاجة لأطباء أسنان ولا صيادلة ولا علاج طبيعي؟! كل وزارة شغالة جزيرة لوحدها».