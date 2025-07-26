تحدث عيسى تال، المدير العام لنادي كولومبوس كرو الأمريكي، عن كواليس مفاوضات ناديه مع الأهلي، لضم اللاعب الفلسطيني وسام أبوعلى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانتقل اللاعب الفلسطيني وسام أبوعلى، نجم النادي الأهلي، إلى فريق كولومبوس كرو الأمريكي، رسميًا، مساء اليوم، ضمن سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

وأكد عيسى تال، على أن مفاوضات كولومبوس مع الأهلي لضم وسام، كانت صعبة للغاية، مشيرًا إلى أنها بدأت من يناير الماضي.

وقال تال، في تصريحات لشبكة «givemesport» العالمية: «بدأنا المفاوضات مع النادي الأهلي لضم وسام أبوعلى في يناير، ودامت لفترة طويلة جدًا، بسبب تألق اللاعب في كأس العالم للأندية.»

وتابع: «هاتريك وسام أبوعلى في شباك بورتو البرتغالي في كأس العالم للأندية، أغضبني كثيرًا لأنه جعل المفاوضات أكثر تعقيدًا مع الأهلي».

وأوضح: «الأهلي نادي عريق وعملاق لمن لا يعرفه، وما جعل المفاوضات معه صعبة، هو تألق اللاعب ليس إلا»

وواصل: «وسام بذل قصارى جهده من أجل كولومبوس، وهذا أمر نقدره بشدة، لأنه كان قادرًا على الانتقال إلى أندية أخرى بعد تألقه الذي لفت الجميع، لكنه اختار الانضمام إلينا في النهاية».

وأتم: «كان يوجد في قائمة التعاقدات لدينا العديد من النجوم في الدوريات الخمسة، ولكن في كل مرة وضعنا وسام على رأس القائمة.»