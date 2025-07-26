 الأونروا: لا أحد آمن في غزة والجميع يعانون - بوابة الشروق
السبت 26 يوليه 2025 4:24 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟

النتـائـج تصويت

الأونروا: لا أحد آمن في غزة والجميع يعانون

أ ش أ
نشر في: السبت 26 يوليه 2025 - 4:07 م | آخر تحديث: السبت 26 يوليه 2025 - 4:07 م

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن الفلسطينيين في قطاع غزة يجبرون على النزوح مجددًا بأوامر من الاحتلال الإسرائيلي، ولا مكان لديهم يذهبون إليه.

وأضافت الأونروا في بيان عبر منصة "إكس"، نقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، فالكل يعاني، ولا أحد آمن، سواء من السكان أو عمال الإغاثة أو الصحة أو موظفي الأمم المتحدة.

وأكدت مجددًا أن الناس خضعوا لأكثر من 650 يومًا من القتل بلا هوادة ولا نهاية، وعرفوا الدمار واليأس.

في السياق، أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة أن ست شاحنات تحمل مستلزمات طبية عاجلة ستدخل القطاع اليوم في طريقها إلى المستشفيات، عن طريق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

وأوضحت أن الشاحنات لا تحتوي على أي أصناف غذائية، لكنها تحمل أصنافًا طبية على درجة كبيرة من الأهمية والاحتياج العاجل، لضمان استمرار تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمرضى وإنقاذ الحياة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك