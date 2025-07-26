الأونروا: لا أحد آمن في غزة والجميع يعانون

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن الفلسطينيين في قطاع غزة يجبرون على النزوح مجددًا بأوامر من الاحتلال الإسرائيلي، ولا مكان لديهم يذهبون إليه.

وأضافت الأونروا في بيان عبر منصة "إكس"، نقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، فالكل يعاني، ولا أحد آمن، سواء من السكان أو عمال الإغاثة أو الصحة أو موظفي الأمم المتحدة.

وأكدت مجددًا أن الناس خضعوا لأكثر من 650 يومًا من القتل بلا هوادة ولا نهاية، وعرفوا الدمار واليأس.

في السياق، أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة أن ست شاحنات تحمل مستلزمات طبية عاجلة ستدخل القطاع اليوم في طريقها إلى المستشفيات، عن طريق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

وأوضحت أن الشاحنات لا تحتوي على أي أصناف غذائية، لكنها تحمل أصنافًا طبية على درجة كبيرة من الأهمية والاحتياج العاجل، لضمان استمرار تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمرضى وإنقاذ الحياة.