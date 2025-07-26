إسرائيل تطلق مشروع قطار سريع بين تل أبيب وحيفا خلال 30 دقيقة

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن تحويل مبلغ 300 مليون شيقل إلى وزارة المواصلات لتعزيز مشروع "خطوط السكك الحديدية الساحلية" الذي يهدف إلى تقصير زمن الرحلة بالقطار بين حيفا وتل أبيب إلى حوالي 30 دقيقة فقط.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من هذا الخط، الذي سيكون كهربائيا بالكامل وسيعمل بسرعة تصل إلى 250 كيلومترا في الساعة، بحلول عام 2029.

يُعد هذا المشروع، بتكلفة تقديرية تبلغ حوالي 15.5 مليار شيقل، أضخم مشروع بنية تحتية في تاريخ السكك الحديدية الإسرائيلية.

ووفقا لوزارة المواصلات الإسرائيلية، سيكون القطار السريع جزءا من خطة وطنية واسعة لإنشاء شبكة قطارات سريعة تمتد من كريات شمونة شمالا إلى إيلات جنوبا.

في المرحلة الأولى، وبعد الانتهاء من مصادرة الأراضي على طول المسار، ستبدأ شركة السكك الحديدية الإسرائيلية في أعمال تحضيرية أولية على طول حوالي 70 كيلومترا، من محطة شاطئ الكرمل في حيفا وحتى منطقة شفاييم.

وسيتكامل المشروع أيضا مع مبادرة البنية التحتية الوطنية لإنشاء شبكة مسارات مزدوجة بين تل أبيب وحيفا وبئر السبع، مما سيؤدي إلى مضاعفة خطوط القطارات بين المركز والأطراف.

وفي سياق متصل، تتواصل الأعمال على مشروع المسار الرابع في أيالون، وهو خطوة إضافية تهدف إلى زيادة القدرة الاستيعابية لشبكة القطارات الوطنية.

وقالت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغيف: "إن تعزيز مشروع مسارات الساحل هو خطوة أخرى في ثورة المواصلات التي نقودها، لربط المدن الكبرى بالمناطق الطرفية. أصبحت الرحلة التي تستغرق نصف ساعة من حيفا إلى تل أبيب ليست حلماً بل هدفاً قريباً. مع قطارات سريعة بتردد عالٍ توفر تجربة سفر متقدمة. سنتمكن من تقديم بديل حقيقي للمركبات الخاصة وتقليل الازدحام على الطرق الذي يضر بالاقتصاد".

وأضافت ريغيف أن الهدف هو الوصول بحلول عام 2040 إلى حوالي 300 مليون رحلة سنوياً بالقطار- خمسة أضعاف حجم الرحلات الحالي.

كما أكد المدير العام لوزارة المواصلات الإسرائيلية، موشيه بن زاكين، على أهمية هذه الخطوة، قائلا: "مشروع مسارات الساحل سيحدث ثورة حقيقية في خريطة المواصلات وعادات سفر مواطني إسرائيل. إنها طريق طويلة ومعقدة، وستتطلب تعاوناً بين جميع الأطراف المعنية على طول المسار".