بوليفيا تنشر طائرة عملاقة للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات

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أعلنت حكومة بوليفيا أنها نشرت طائرة عملاقة تعرف باسم "الصهريج الجوي" للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات التي اجتاحت مساحات واسعة من البلاد.

وقال الرئيس البوليفي إيفو موراليس اليوم السبت، إن طائرة بوينج 747 تم تعديلها لتكون طائرة إخماد حرائق، جرى استعارتها من شركة أمريكية، وستستخدم في إخماد الحرائق في منطقة تشيكويتانيا شرقي البلاد.

من جانبه، قال وزير الدفاع البوليفي خافيير زافاليتا إن الطائرة قادرة على إلقاء 75000 لتر من المياه لكل رحلة وسيتم استخدامها لأربع عمليات نشر يوميًا.

وتشتعل حاليًا مئات الآلآف من الحرائق في الغابات والأراضي الزراعية في كل من البرازيل وبوليفيا وبيرو وباراجواي.

وقد أثارت الحرائق في البرازيل غضبًا عالميًا بسبب سياسات الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو في مجال البيئة.