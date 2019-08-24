التعليم العالي: 25 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن

قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة من الطلاب الناجحين في الثانوية العامة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 25 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2019/2020.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، لافتا إلى إمكانية تغيير الرغبات حتى السابعة من مساء الأربعاء 28 أغسطس الجاري.

ويبلغ العدد المقدر لهذه المرحلة ٦٣ ألفا و٣١٨ طالبا وطالبة للشعبة العلمية و٢١ ألفا و٥٥٤ طالبا وطالبة للشعبة الأدبية بإجمالي ٨٤ ألفا و٨٧٢ طالبا وطالبة، حيث يتم قبول الطلاب الحاصلين على ٢٠٥ درجات بحد أدنى ٥٠٪.

جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بدأ صباح اليوم السبت ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء الأربعاء المقبل، ويستقبل موقع التنسيق الإلكتروني التابع للوزارة الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم، علما بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.