وزير خارجية ألمانيا: الجيش الألماني أجلى نحو 3800 شخص من أفغانستان حتى الآن

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الألماني أجلى حتى الآن نحو 3800 شخص من أفغانستان، من بينهم 351 مواطنا ألمانيا، عن طريق الجسر الجوي خلال الأيام الماضية.

وقال ماس لقناة "بيلد" اليوم إن هناك اتصال مع نحو 100 أسرة ألمانية لا تزال عالقة هناك في أفغانستان ، موضحا أن أماكنهم معروفة.

وأضاف أن الجيش الألماني سيحاول مجددا اليوم أيضا نقل هؤلاء الأشخاص بأمان إلى المطار.

يذكر أن آلاف الأشخاص يحتشدون على مداخل مطار العاصمة الأفغانية كابول أملا في اللحاق بأي رحلة جوية والخروج من البلاد بعد استيلاء طالبان على مقاليد الأمور في أفغانستان.

وأضاف ماس أن ألمانيا تجري محادثات مع طالبان من أجل ضمان أن يتسنى لمواطنين ألمان عبور نقاط تفتيش أقامتها الحركة، قائلا إن ذلك "مروعا"، ولكن ليس هناك بديل في الوقت الحالي.