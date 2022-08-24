باكستان وقطر تجريان اليوم محادثات على مستوى وفدي البلدين في الدوحة

تجري باكستان وقطر محادثات على مستوى وفدي البلدين في "الديوان الأميري" في الدوحة اليوم الأربعاء، لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.



وسيقود الجانب الباكستاني، رئيس الوزراء شهباز شريف، بينما الجانب القطري، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.



وسيزور رئيس الوزراء الباكستاني ملعب "974" في الدوحة، حيث سيتم إطلاعه على الاستعدادات الواسعة، التي تتخذها حكومة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي يقيمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم.



وسيجتمع شهباز شريف أيضا مع رئيس "رابطة رجال الأعمال القطريين" والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.



وكانت باكستان وقطر قد أكدتا سابقا عزمهما على تعزيز التعاون الثنائي، لاسيما في مجالات التجارة والاستثمار.



وتم التوصل إلى التفاهم، خلال اجتماع بين رئيس الوزراء محمد شهباز شريف ونظيره القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني في الدوحة.



واستعرض الزعيمان خلال الاجتماع، العلاقات الثنائية وتبادلا وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وأعرب الزعيمان عن رضاهما عن الزخم المتنامي في الارتباط بين البلدين.



وكان شهباز شريف قد غادر بلاده متوجها إلى دولة قطر أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية مدتها يومين بدعوة من أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.