احتفالية كبرى بدار الأوبرا لتكريم يحيي الفخراني في ملتقى القاهرة للسينما

يكرم ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية برئاسة المخرج الدكتور أشرف أبو النجا، بالتعاون مع جمعية كتاب ونقاد السينما وإشراف عام من إدارة النشاط الثقافي والفكري بدار الأوبرا المصرية، النجم الكبير يحيى الفخراني في احتفالية كبرى مليئة بالحب تحمل عنوان «يحيا الفن.. يحيا المجد.. يحيا الفخراني»، وذلك يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

يتضمن الحفل الحديث عن المشوار الفني للنجم يحيى الفخراني وأهم أعماله والمحطات الفنية في حياته.

من جانبه أوضح المخرج أشرف أبو النجا، في بيان صحفي له اليوم، أن الاحتفالية ستقدمها الإعلامية الكبيرة شافكي المنيري، وتبدأ بعرض فيلم تسجيلي من إخراجه عن الفنان القدير يحيى الفخراني وأبرز محطاته الفنية، مشيراً إلى أن الفخراني مسيرة فنية عظيمة تحتاج إلى أكثر من ليلة للاحتفاء به.

ووجه أبو النجا خلال بيانه الشكر للفنان أمين الصيرفي، مدير إدارة النشاط الثقافي والفكري بدار الأوبرا المصرية، والناقد الكبير الأمير أباظة رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما والفنانة القديرة سهير المرشدي، لما قدموه من دعم فني ولوجستي لإقامة هذه الاحتفالية الكبرى.

وأضاف أبو النجا، أن الحفل يتضمن فقرات غنائية للمطرب الكبير هشام عباس والمطرب وائل الفشني، موجها لهما الشكر لسرعة الاستجابة واعرابهما عن سعادتهما للمشاركة في تكريم نجم كبير بحجم الفنان القدير يحيى الفخراني.

وتابع أبو النجا أنه يشارك في الاحتفالية عددا كبيرا من الفنانات والفنانين ولفيف من رجال السياسة والفكر والثقافة من بينهم المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، ووزير الإعلام الأسبق أسامة هيكل، والكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ومسعد فوده نقيب السينمائيين، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، والإعلامي القدير حسن حامد، وأسامة الشيخ، والمخرج عمر عبدالعزيز، والناقد الأمير أباظة، والإعلامية القديرة سميحة دحروج، والإعلامية نجوى إبراهيم، وسهير جودة والدكتور غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة سهير المرشدي، ووفاء عامر، ونرمين الفقي، وبشرى وحنان مطاوع ونجلاء بدر وجومانة مراد وميرنا وليد، وغيرهم من رموز المجتمع.