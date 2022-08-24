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قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، إن الدعوة للحوار لها "خصوصية".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" الذي يُقدمه الإعلامي تامر أمين، عبر شاشة "النهار"، مساء الثلاثاء، أن الدعوة للحوار سُمعت في بعض الدول المجاورة وبعض التجارب الدولية، لكن الحوار الوطني المصري له ذاتية وخصوصية.

وأشار إلى أن الدول التي أجرت حوارا وطنيا دائما ما كان الأمر متعلقا بأزمة أو موقف أو عنق زجاجة تحتاج تلك الدول للخروج منه عبر بناء توافق.

ولفت إلى أن خصوصية الحوار الوطني المصري أنه للمستقبل وليس للماضي، وأنه لبناء توافقات جديدة لدولة جديدة وقيم جديدة وليس لحل أزمة دستورية أو للتوافق على قضية معينة.

ونوه بأن الحوار الوطني ليس رد فعل لشيء ما، لكنه فعل مبتدأ يحمل هوية ذاتية وطنية وليست للماضي.

وأفاد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما أطلق الدعوة أكّد الحاجة لحوار سياسي لترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، تُدعى إليه كل التيارات الشبابية والسياسية والحزبية.

وشدد على أن الحوار الوطني يشمل كل المصريين، ممن يقفون على أرضية دستور 2014 وثورة 30 يونيو.



