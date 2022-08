تشافي يُعلن قائمة برشلونة لمباراة مانشستر سيتي الودية

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمباراة مانشستر سيتي الودية، اليوم الأربعاء، على ملعب «سبوتيفاي كامب نو».

وتُقام المباراة من أجل جمع التبرعات لجمع الأموال لعلاج مرضى التصلب الضموري الجانبي.

وجاءت قائمة برشلونة أمام مانشستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن، إينياكي بينيا، أرناو تينياس.

خط الدفاع: ديست، بيكيه، أروخو، كريستنسن، ألبا، كوندي، إريك جارسيا، بالدي.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، بيدري، بيانيتش، كيسيه، سيرجي روبرتو، فرينكي دي يونج، جافي، بابلو توري.

خط الهجوم: ديمبلي، ليفاندوفسكي، فاتي، فيران توريس، أوباميانج، ممفيس ديباي، رافينها، عبد الصمد الزلزولي.

