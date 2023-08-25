هيثم شاكر لجمهور «ليلة الدموع»: النهاردة نكد بس اللي هلمحه بيبتسم بوليس الأحزان بره

مازح الفنان هيثم شاكر، جمهور حفل «ليلة الدموع»، بعدما طلب أحد الحضور أغنية مبهجة، قائلا: «النهاردة نكد بس اللي هلمحه بيبتسم بوليس الأحزان بره»، ثم تابع فقرته بغناء «مافيش بعد بينسي»، و«كنت مداويني».



افتتح الفنان هيثم شاكر، فقرته الغنائية بحفل «ليلة الدموع»، والذي يقام على مسرح بنش مارك في جدة بالمملكة العربية السعودية، بأغنية «أحلف بالله»، والتي ردد الجمهور كلماتهامعه، وذلك تحت قيادة المايسترو هاني فرحات، كما حرص على ارتداء ملابس باللون الأسود.



وحرص هيثم شاكر على شكر القائمين على الحفل، لما جعلوه يشعر به بأنه لم يعد هناك حدود تفصل الشعوب العربية عن بعضها، كما شكر هيئة الترفيه على اهتمامهم بالفن العربي والمصري بالتحديد.



وافتتح كورال «روح الشرق»، حفل «ليلة الدموع»، بملابس الحداد، حيث أرتدى جميع أعضاء فريق الكورال اللون الأسود، وقدموا أغنيات «الصبر جميل» لمهى فتوني، و«أنا مصمم» للمطرب بهاء سلطان، و«لو هتسيب» للنجم محمد حماقي، واختتموا بأغنية «وأهي ذكريات» للهضبة عمرو دياب.



ومن بعدهم بدأ الفنان أحمد كامل فقرته الغنائية، والتي قدم فيها أغنيتي «على عيني»، و«قولي»، كما مازح جمهور حفل «ليلة الدموع»، قائلا: «كان نفسي أقول لكم ليلة سعيدة بس هبقى كداب»، كما عبر عن سعادته بالمشاركة في الحفل ولقاء الجمهور السعودي، وحرص على إرتداء ملابسه باللون الأسود.



ثم قدم الفنان مسلم فقرته الغنائية، والتي تضمنت أغنيات «اتنسيت» و«قلب في الدفاتر» و«مش ندمان»، وقال مسلم عن حفل «ليلة الدموع»، إنها حدث استثنائي لم يحدث في العالم، ولن يحدث في أي دولة بالعالم.



ليغني بعدها الفنان طارق الشيخ خلال فقرته، أغنيتي «شارع الحياة»، و«كتاب حياتي يا عين»، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي هتف بإسمه.



ثم قدم الفنان محمد جمعة لجمهور حفل «ليلة الدموع»، مفاجأة للجمهور، حيث قدم فقرة «ستاند أب كوميدي»، متقمصا خلالها شخصية عم «ضياء» التي جسدها بمسلسل «الوصية»، والمشهورة بمقولة «كله رايح».



وداعب محمد جمعة الجمهور قائلا: «ده أنا مش لوحدي، ده أحنا كتير، فضلت أقول كله رايح أتاري كله رايح على جدة.. أخيرا حد حس بينا وعمل لنا ليلة دموع، بس مكملوش جميلهم وراحوا جابوا أحمد سعد اللي بيغني إيه اليوم الحلو ده، طيب أنت يومك حلو، سألتني عن يومي عامل إزاي؟»



كما مازح محمد جمعة الجمهور، وطلب منهم عدم الضحك، قائلا لمن يضحك إن بإمكانه الذهاب لحفل الفنان عمرو دياب، أما هنا فهو للبكاء فقط.



ويستقبل مسرح بنش مارك بجدة بالمملكة العربية السعودية، الليلة، حفل «ليلة الدموع»، والذي يضم مجموعة متميزة من المطربين المصريين، الذين اشتهروا بغنائهم للأغاني الدرامية الحزينة، وهم حمادة هلال، وأحمد سعد، وتامر عاشور، وهيثم شاكر، وآدم، وطارق الشيخ، ومسلم.