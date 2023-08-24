أبدى الفنان محمد رمضان، إعجابه بمدينة العلمين، قائلا: «هي أهم أسباب وجودي في مهرجان الدراما.. وبسأل نفسي التطور ده حصل امتى»، حسب قوله.

وأضاف في تصريحات لقناة الحياة، مساء اليوم الخميس، على هامش ريد كاربت مهرجان الدراما في العلمين، أن نجاح مسلسل جعفر العمدة حقق تقاربًا مع الجمهور؛ لذلك استقر فريق العمل على تقديم جزء ثان.

وأوضح أن الاجتهاد والإخلاص في العمل، هما مفتاح النجاح؛ فضلا عن تقديم مادة تناسب عقليات المشاهدين، مستكملا: «أولا وأخيرا.. ما توفيقي إلا بالله».

وتابع: «أنا بتابع الجمهور زي ما هو بيتابعني، وأنا شغال علشانهم، وأحاول الحفاظ عليهم رغم اختلاف أذواقهم وأفكارهم».

وانطلق اليوم مهرجان القاهرة للدراما في نسخة الثانية، بحضور الفنان يحيى الفخرانى رئيس المهرجان، والفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والفنانة إلهام شاهين عضو لجنة التحكيم، حيث تدخل النسخة الثانية من المهرجان بعنوان 60 سنة دراما، ويقام بشكل استثنائي في مدينة العلمين، والذي يقام على مدار يوم واحد في العلمين.

واستقبلت مدينة العلمين الجديدة اليوم، النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 2023، تحت عنوان «60 سنة دراما»، فى دورة استثنائية للاحتفال بمرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامى مصرى، وهو مسلسل «هارب من الأيام».