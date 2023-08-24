قالت الفنانة دنيا سامي، إنها باتت تتقبل الأعمال المعروضة عبر المنصات الإلكترونية، خاصة وكونها قصيرة وسريعة في مشاهدتها.

وأضاف خلال لقائه بفضائية الحياة، مساء الخميس، على هامش ريد كاربت مهرجان الدراما بالعلمين، أنها تتمنى تقديم أي نوع من الأعمال، ولا تتقيد بالأعمال الكوميدية فقط.

واستقبلت مدينة العلمين الجديدة اليوم، النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 2023، تحت عنوان «60 سنة دراما»، فى دورة استثنائية للاحتفال بمرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامى مصرى، وهو مسلسل «هارب من الأيام».

وتشهد النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بعض التطويرات عن الدورة الأولى، حيث تضم كلا المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلا عن استحداث جوائز باسم الجمهور بجانب الجوائز الأساسية التي يختارها لجنة التحكيم التي تضم المخرج جمال عبدالحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبدالرحيم كمال.