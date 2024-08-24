الكونغو الديمقراطية: القبض على 5 من رجال الشرطة تورطوا في الاعتداء على دبلوماسي فرنسي

ألقت السلطات الكونغولية، القبض على خمسة من ضباط الشرطة بعد مشاركتهم مع "مقدمي شكوى" و"عناصر من النيابة العامة" في طرد دبلوماسي فرنسي من مقر إقامة تابع للسفارة الفرنسية في (كينشاسا).

وأفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت بأن الحادث مرتبط بنزاع على العقار الذي يقيم فيه الدبلوماسي الفرنسي، والذي تعرض فيه الدبلوماسي للهجوم وأجبر على تسليم مفاتيح المنزل محل النزاع.

ونقلت عن مصدر دبلوماسي، لم يكشف عن هويته، قوله إنه "حادث دبلوماسي" منددا بـ "اقتحام السلطات الكونغولية لأحد المقرات الدبلوماسية الفرنسية" بما ينتهك اتفاقية فيينا.

وأوضح المصدر، أن المستشار الأول والملحق الثقافي وضابط الأمن في السفارة الفرنسية تعرضوا أيضا للتهديد .. وقال: "جرى اقتحام فيلا الملحق الثقافي وتجريدها من أثاثها، ونُقل الملحق الثقافي للسفارة، الذي يقيم في المنزل محل واقعة الاعتداء، إلى المستشفى".

وأشارت وسائل الإعلام الكونغولية، إلى أن قوة من الشرطة بقيادة ضابط بالعمليات الخاصة توجهت إلى مقر السفارة الفرنسية لتأمينها لمدة شهر بناء على طلب من البعثة الدبلوماسية الفرنسية، وأضافت أن أحد عناصر الأمن في المكان أكد نبأ تعرض الدبلوماسي الفرنسي للضرب.

لكن السفارة الفرنسية في كينشاسا والسلطات الكونغولية لم تصدر بعد أي بيان رسمي بشأن هذا الحادث