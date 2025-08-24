صدر حديثا عن المركز القومي للترجمة كتاب "ماورد وجنة" لفؤاد حداد، وترجمة ندى حجازي، ويمينة موساوي، ودعاء صلاح محمد، وعمر عبد الوهاب.

كان الشاعر فؤاد، قامة باسقة في سماء الشعر العامي المصري، ومن أجمل ما جادت به قريحته، تلك القصيدة البارعة التي خص بها القاهرة، والتي عنونها بـ"ماورد وجنة" وهي فاتحة ديوانه "من نور الخيال وصنع الأجيال في تاريخ القاهرة"، الذي كتبه ردا على النكسة.

وتعتبر لوحة فنية رسمها بمداد القلب، تعبر عن عشق لا ينضب لمدينةٍ لم يخب سحرها، ولم تفقد أصالتها؛ لتبقى "ماورد وجنة" شهادة خالدة على عظمة شاعر أحب مدينته، وعلى قدرة الكلمة أن تخلد الأماكن والأرواح في سجل الخلود.

ويعد هذا الكتاب، الذي يرى النور بعد ترجمة ترجمة عكسية عن اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية والعربية والإسبانية بجهود المركز القومي للترجمة، ثمرة طيبة لاحتفالات وزارة الثقافة باختيار مدينة القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2022، وإجلالا لذكرى ميلاد الشاعر المصري الكبير فؤاد حداد.

وصدر كتاب "كلمات لا يقهرها الزمن"، من تأليف سعيد الوكيل وترجمته إلى اللغة الإنجليزية بسمة فوزي، ومراجعة الدكتورة لبنى عبد التواب.