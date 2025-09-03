أمين عام الناتو يتوقع التوصل لاتفاق سريع بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا

يعتقد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، أن "تحالف الراغبين" الذي يضم الدول المستعدة لردع روسيا عن شن هجوم جديد بمجرد تحقق السلام في أوكرانيا، سيتوصل قريبا إلى اتفاق بشأن مفهوم الضمانات الأمنية لكييف.

وفي حديثه اليوم الأربعاء، بعد اجتماعه مع الرئيس الإستوني آلار كاريس في بروكسل، قال روته إنه يتوقع أن يتضح لنا ما يمكننا تقديمه بشكل جماعي، غدا أو بعد غد بقليل.

وأضاف: "يعني ذلك أننا يمكننا التعاون بفعالية أكبر، مع الجانب الأمريكي أيضا".

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل لـ"تحالف الراغبين"، الذي يضم نحو 30 دولة تدعم كييف ضد العملية الروسية الشاملة التي بدأت في فبراير من عام 2022، في باريس غدا الخميس.