أكد الدكتور حسام الدين فوزى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، على تنظيم ورشة عمل منظومة تراخيص المحال العامة بقاعة الاجتماعات بالمنطقة الشمالية، بحضور العميد أحمد الحجاوي، مدير تطوير الخدمات بوزارة التخطيط، والدكتورة هدى حسن، رئيس اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية وميكنة الأحياء بديوان عام محافظة القاهرة.

وأوضح فوزى، اليوم الأحد، أن ذلك بمشاركة مديري المراكز التكنولوجية ومديري مركز إصدار تراخيص المحال العامة ومديري التنظيم ومشرفي النظام بأحياء المنطقة الشمالية والمنطقة الغربية، مشيرًا إلى أن ورشة العمل تأتى تنفيذاً لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، لمتابعة منظومة التراخيص بالعاصمة.

وأشار إلى أن ذلك يأتى فى إطار جهود الدولة لتسهيل الإجراءات لدعم ودمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي بما يساهم فى توفير فرص عمل جديدة فى القطاعات الاقتصادية والتجارية، مذاكرا أن ورشة العمل شملت مناقشة تحديث منظومة تراخيص المحال العامة بما يساهم فى تبسيط خطوات استخراج تراخيص المحال ودعم أصحاب المحال غير المرخصة لتوفيق أوضاعهم القانونية.



وحث نائب المحافظ أصحاب المحال على تجهيز المستندات المطلوبة والتوجه بها لمراكز الإصدار الثابتة والمتنقلة أو لفرق العمل المنتشر بكل الأحياء لتسهيل إجراءات التقديم للحصول على تراخيص طبقاً للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بيسر وفى أسرع وقت.