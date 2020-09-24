 الجيش اليمني يعلن القضاء علي عدد من عناصر مليشيا الحوثي بمديرية نهم في صنعاء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش اليمني يعلن القضاء علي عدد من عناصر مليشيا الحوثي بمديرية نهم في صنعاء

الجيش اليمني - ارشيفية
الجيش اليمني - ارشيفية
عدن - أ ش أ
نشر في: الخميس 24 سبتمبر 2020 - 11:03 م | آخر تحديث: الخميس 24 سبتمبر 2020 - 11:03 م
أعلن الجيش اليمني أن قواته نجحت في القضاء علي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم، خلال كمين نفذته في مديرية نهم محافظة صنعاء.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، استدرجت اليوم، مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي، في جبل “المضابيع”، بجبهة نجد العتق، وشنت عليها هجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

إلى ذلك أكد قائد اللواء 81 مشاه العميد الركن عبدالوهاب أسعد في تصريح لـ“سبتمبر نت”، أن مليشيا الحوثي المتمردة، تكبدت خلال الأيام القليلة الماضية خسائر بشرية كبيرة في صفوفها بنيران أبطال الجيش، في عدة مواقع بجبهة نجد العتق.

ولفت إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهدفت مواقع المليشيا المتمردة وتعزيزاتها في الجبهة ذاتها، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

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