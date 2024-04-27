رئيس الوزراء الفرنسي: أقلية نشطة وراء حصار معهد العلوم السياسية في باريس

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اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي، جابريال اتال، اليوم السبت، أن الطلاب الذين يطالبون "بالعدالة لفلسطين" يستوردون "أيديولوجية عبر المحيط الأطلسي".

وأدان رئيس الوزراء بشدة، السبت، الحصار الذي فرضه طلاب على معهد العلوم السياسية في باريس للمطالبة بـ"العدالة لفلسطين".

وقال جابرييل أتال إنه "مشهد مفجع وصادم لأقلية سعت إلى التعطيل"، مستنكرا استيراد "أيديولوجية عبر المحيط الأطلسي" و"تجاوزات أقلية نشطة وخطيرة"، بحسب محطة "فرانس إنفو".

وأضاف رئيس الحكومة: "لن نتنازل أبدًا عن احترام القانون وقيم الجمهورية، وستكون هناك يقظة مطلقة سيتم الحفاظ عليها"، مشدداً على أنه "لن يكون هناك أبدا الحق في الحصار".

وغادر المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين المؤسسة مساء الجمعة بعد التوصل إلى اتفاق مع الإدارة.

وتعهدت إدارة المعهد بتنظيم نقاش داخلي "مفتوح لجميع مجتمعات من الآن وحتى الخميس المقبل. كما أعلنت الإدارة عن "إيقاف الإحالات إلى قسم التأديب منذ 17 أبريل الجاري".