أكسيوس: إسرائيل تناقش جديا ضم أجزاء من الضفة الغربية

نقل موقع أكسيوس عن مصادر قولهم، إن حكومة إسرائيل تناقش بشكل جدي ضم أجزاء من الضفة ردا على اعتراف دول غربية بدولة فلسطينية.



وقالت المصادر للموقع، إن التحرك الإسرائيلي سيعتمد على موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال الضم.وكشفت المصادر، أن إدارة ترامب لم تتخذ موقفًا بشأن ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية حتى الآن، وفقا لوكالة معا الفلسطينية.

ويوم الجمعة، عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعًا لبحث تبديل قادة السلطة الفلسطينية في الخليل بزعماء عشائر، إذ تهدف الخطة إلى فصل الخليل عن مناطق سيادة السلطة الفلسطينية في الضفة، وفقًا للقناة 15 العبرية.