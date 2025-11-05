فرنسا تبدأ محاكمات بشأن وفيات في حادث غرق قارب مهاجرين

بعد غرق قارب لاجئين في القناة الإنجليزية ومقتل سبعة أشخاص، بدأت في باريس اليوم الثلاثاء محاكمة تسعة مهربين مشتبه بهم تمتد شبكتهم حتى ألمانيا.

واتهم الادعاء العام الرجال التسعة وهم من أفغانستان والعراق والسودان بالقتل غير العمد والتعريض للخطر والمساعدة والتحريض على الدخول غير القانوني.

وقد غرق القارب، الذي كان مكتظا بـ 65 مهاجرا، في أغسطس 2023 بعد عطل في المحرك وهو في طريقه من كاليه إلى المملكة المتحدة. وانتشل عمال الإنقاذ ست جثث من المياه، وتم العثور على جثة أخرى في وقت لاحق على أحد الشواطئ في هولندا.

وكشفت تحقيقات أجرتها عدة دول أوروبية عن "نظام منظم ومحكم البنية على الأراضي الفرنسية والألمانية يمنح المهاجرين الذين لا يحملون تصاريح إقامة الفرصة للوصول إلى إنجلترا"، حسبما نقلت إذاعة "فرانس إنفو" عن لائحة الاتهام.

ووفقا للائحة الاتهام، كانت الشبكة "تديرها مجموعة كردية في العراق".