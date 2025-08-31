استقرار في الأهلي على إقالة خوسيه ريبييرو

استقرت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على إقالة خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول، وذلك في ظل تراجع نتائج ومستويات الأحمر، خلال الفترة الماضية.

وعقد محمود الخطيب اجتماعًا مع عضوي لجنة التخطيط، مختار مختار وزكريا ناصف، صباح اليوم الأحد، لبحث ومناقشة سلسلة النتائج السلبية للفريق في الفترة الماضية.

واستقرت إدارة الأهلي على إقالة الإسباني خوسيه ريبييرو من تدريب الفريق، وجهازه المعاون، وتوجيه الشكر له على الفترة التي قضاها مع الأحمر، وتمني التوفيق له في الفترة القادمة.

وكان خوسيه ريبييرو قد تولى تدريب النادي الأهلي في يونيو الماضي، وخاض مع الفريق 7 مباريات رسمية، تعادل خلالها في 4 مباريات، وفاز في مواجهة واحدة، وتلقى الهزيمة في مباراتين.