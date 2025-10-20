معتز البطاوي: نرفض أن يستغلنا أي لاعب للانتقال للأهلي أو الزمالك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، أن النادي الأهلي كان يرغب في التعاقد مع أحمد هاني الظهير الأيمن للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال البطاوي في تصريحات «إذاعية»:" نرفض تماما فكرة أن يستغلنا اي لاعب من الانتقال للأهلي الى الزمالك والعكس صحيح".

وأضاف:" الأهلي كان يسعى لضم احمد هاني الظهير الأيمن للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن توقفت المفاوضات في اللحظات الأخيرة".

أتم:" علي ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا لا يشبع من الطموح وهذا الأمر اثر ايجابياً علي نتايج الفريق، كما أنه يعمل 18 ساعة يومين مع الفريق ويبذل مجهودات كبيرة".