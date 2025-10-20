شعبة الخضروات والفاكهة: ارتفاع الأسعار سيكون بعد الموسم الشتوي تأثرا بزيادة الوقود

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إنَّه لا توجد مشكلة في السوق بعد ارتفاع أسعار الوقود قبل أيام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الحدث اليوم»، أن هناك زيادة في الإنتاجية وحجم المعروض في الأسواق، مؤكدا أنه لا يجب على أحد أن يتجدد بزيادة أسعار الوقود لزيادة أسعار الخضراوات والفاكهة.

وأشار إلى أنّ أسعار الخضراوات والفاكهة تُحدَّد من خلال آليات العرض والطلب، مؤكدا أن كمية المعروض من الإنتاج هو المؤشر الوحيد لانخفاض أو ارتفاع الأسعار في السوق.

ولفت إلى أنه قد تكون هناك بعض الارتفاعات في تكلفة الإنتاج لكن الموسم الشتوي الحالي الذي يدخل للأسواق موجود بالفعل، منوهًا بأنه بعد الموسم الشتوي ستكون هناك زيادة في تكلفة الإنتاج.

وأكد أن أغلب مدخلات الإنتاج في العملية الزراعية تعمل بالسولار، مؤكدا ضرورة المحافظة على الفلاح من خلال تقديم الدعم له سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو أمر مهم لدى وزارة الزراعة.

وشدد على أهمية إيصال المعلومات المناسبة للفلاحين حتى لا تكون هناك معوقات أو سلبيات يعانون منها في الفترة المقبلة، ما يكون له انعكاسات على السوق.



