مركز حقوقي يبرز انتهاكات إسرائيل تجاه أسرى قطاع غزة

قال المركز الفلسطيني للدفاع عن حقوق الأسرى، إن معظم أسرى قطاع غزة منعوا على مدار عامين من كافة أشكال التواصل القانوني مع محاميهم والاجتماعي مع أسرهم وعوائله.

وأضاف في تقرير، اليوم الاثنين، أنه تمت مصادرة كافة الحقوق كمعتقلين وأسرى وخاصة تلك المتعلقة بالجوانب الطبية والمعيشية.

وشدد على ضرورة أن تقوم المؤسسات الدولية بدور وازن وحقيقي لكشف وبيان ما يمارس بحق هؤلاء الأسرى.

وأكد ضرورة الضغط على الاحتلال باتجاه تخفيف حدة الممارسات التنكيلية التي أصبحت جزءا من برنامج عمل قوات السجون الإسرائيلية.

وحذر من أن كل تباطؤ وتقاعس من قبل المؤسسات الدولية يشجع دولة الاحتلال على مزيد من التغول بحق الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية التي بات يضرب بها المثل في الإجرام والسادية.