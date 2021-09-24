ألمانيا: الكاردينال فولكي أسقف كولونيا يبقى في منصبه مع أخذ راحة قدرها 5 أشهر

قرر بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، الإبقاء على الكاردينال راينر ماريا فولكي أسقف كولونيا ولكن بعد عطلة تناهز خمسة أشهر.

وأعلنت البعثة الرسولية لبابا الفاتيكان، اليوم الجمعة في برلين، أن البابا رفض أيضا الاستقالة التي قدمها الأسقفان المساعدان لأبرشية كولونيا، دومينيكوس شفادرلاب ، وأنسجار باف.

ودافع الفاتيكان في البيان عن الكاردينال فولكي ضد المزاعم القائلة بأنه أخفى أوجه القصور في التعامل مع الاعتداءات الجنسية في أروقة الكنيسة.

وجاء في بيان البعثة: "مع ذلك ارتكب الكاردينال فولكي أخطاء كبيرة في التعامل مع القضية ككل، خاصة على مستوى الاتصال ، وساهم بذلك إلى حد كبير في حدوث أزمة ثقة في الأبرشية أزعجت الكثير من المؤمنين".

وقال البيان إن البابا سيواصل الاعتماد على فولكي ولكن من الواضح أنه سيحتاج هو وأبرشية كولونيا إلى وقت للاستراحة تجري فيه بعض التجديدات والمصالحات، ولذا سيأخذ فولكي "استراحة روحية بدءا من منتصف أكتوبر حتى الأول من مارس المقبلين."

كان موقف فولكي أصبح مهتزا بعد أن أعلن البابا في نهاية مايو الماضي أنه سيرسل مفوضين اثنين للتحقيق في الوضع بأبرشية كولونيا.

قام هذان المبعوثان، وهما الكاردينال أندرس أربوريليوس أسقف ستوكهولم وأسقف روتردام وهانز فان دين هنده، أسقف روتردام، لاحقا بإصدار تقرير عن الوضع قدم للبابا.