ترودو يرحب بالتعاون بين كندا والولايات المتحدة في مجالات متنوعة

رحب رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الخميس، بالتعاون بين كندا والولايات المتحدة في مجموعة متنوعة من المجالات.

جاء ذلك خلال اتصال جمعه بنائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، كامالا هاريس ، التي هنأته على إعادة انتخابه.

وفي أعقاب القمة العالمية الافتراضية لكوفيد-19 التي استضافها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، ناقش ترودو أهمية استثمارات كندا في دعم ريادة الأعمال النسائية، بما في ذلك من خلال استراتيجية ريادة الأعمال النسائية، وتزويد الآباء في جميع أنحاء كندا بمساحات للتعلم المبكر ورعاية الأطفال بمتوسط 10 دولارات في اليوم ، وهو نموذج مستوحى من كيبيك.

وأشار رئيس الوزراء الكندي ونائبة الرئيس الأمريكي إلى شراكتهما الوثيقة ورغبتهما في العمل بشكل أوثق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تطلعا إلى الاجتماع شخصيًا في أقرب فرصة.