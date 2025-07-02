مشروع قانون أمريكي جديد يفتح الباب أمام تزويد إسرائيل بأسلحة غير مسبوقة

قاذفات "الشبح" وقنابل خارقة للتحصينات على قائمة الدعم المحتمل لإسرائيل

الكونجرس يتحرك لضمان تفوق إسرائيل العسكري في مواجهة التهديد النووي الإيراني

القانون يمنح الرئيس الأمريكي صلاحية تزويد إسرائيل بأسلحة مخصصة للاستخدام الأمريكي فقط

القانون لا يقيّد نوعية الأسلحة ويشمل تجهيزات متقدمة مثل B-2 وGBU-57

الخطوة تأتي بالتزامن مع تقارير عن أنشطة نووية متجددة في مواقع إيرانية تحت الأرض

كشفت القناة 14 الإسرائيلية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تدرس السماح لإسرائيل بالحصول على "قاذفات الشبح" وقنابل قادرة على اختراق المخابئ والتحصينات.

وأوضحت القناة أنه وفقا لمشروع قانون جديد مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي صدر في الكونجرس الأمريكي، الأربعاء، فإن إسرائيل قد تحصل في المستقبل على قاذفات الشبح B-2 وقنابل GBU-57 المخترقة للتحصينات.

وأشارت إلى أن هذا التطور يعد "خطوة غير مسبوقة"، موضحة أن "هذه أسلحة متطورة لم تُنقل قط إلى دولة أجنبية".

ووفقا لمقدمي مشروع القانون، فإن هذه الخطوة تهدف إلى "ضمان عدم تحول إيران إلى قوة نووية".

ويقود مشروع القانون النائبان مايك لولر (جمهوري) وجوش جوتهايمر (ديمقراطي)، اللذان أكدا أن "إسرائيل هي أقرب حليف عسكري للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وأنها يجب أن تكون مستعدة للتصرف باستقلالية في حال تجاوزت إيران الخطوط الحمراء مجددا"، بحسب قولهما.

وينص مقترحهما على أنه "لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية".

وجاء في مشروع القانون: "يُفوَّض الرئيس دونالد ترامب بتزويد إسرائيل بأي معدات أو دعم أو تدريب أو موارد ضرورية للحفاظ على وضع إيران كدولة غير نووية، بما في ذلك أنظمة الأسلحة التي كانت حتى الآن مخصصة للاستخدام الأمريكي فقط".

وتشمل القائمة القاذفة الشبحية "بي-2 سبيريت"، القادرة على تجاوز أنظمة الدفاع المتقدمة، وقنبلة "جي بي يو-57" التي تزن 14 طنا، والمُصممة لاختراق المخابئ المحصنة تحت الأرض.

ورغم أن مشروع القانون لا يذكر بشكل صريح B-2 وGBU-57، إلا أنه لا يضع قيودا على أي نوع معين من أنظمة الأسلحة التي يمكن تضمينها في المساعدات.

وتأتي هذه الخطوة، حسب القناة 14، على خلفية تقارير عن تجدد النشاط في المواقع النووية الإيرانية تحت الأرض.