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إصابة نجل الرئيس البرازيلي جايير بولسونار بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 24 سبتمبر 2021 - 11:57 م | آخر تحديث: الجمعة 24 سبتمبر 2021 - 11:57 م

أعلن نجل الرئيس البرازيلي، جايير بولسونار، اليوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت قناة "فرانس 24" الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، أن "إدوارد بولسونارو" (37 عامًا) يُعد ثالث عضو في وفد البرازيل إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الذي تصبح نتيجة اختباره بفيروس كورونا إيجابية.

وقال إدوارد، في تغريدة له على تويتر، إنه يشعر بصحة جيدة وقد "بدأت أعالج نفسي".

يُشار إلى أنه ثبتت إصابة وزير الصحة البرازيلي، مارسيلو كيروجا، بفيروس كورونا يوم الثلاثاء الماضي بعد حضوره إلى نيويورك.

وكان دبلوماسي برازيلي آخر قد أصيب بالفيروس.

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