سول: رد كوريا الشمالية لاقتراح إعلان نهاية الحرب «مهم للغاية»

أكد مسئول رفيع المستوى بالمكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، إن سول تنظر إلى رد الفعل الإيجابي الذي أبدته كوريا الشمالية على اقتراح الرئيس "مون جيه-إن" بإعلان نهاية الحرب رسميا على أنه "مهم للغاية وذو شأن كبير".

وقال السكرتير الأول للتواصل مع الشعب بالمكتب الرئاسي الكوري بارك سو-هيون في تصريح أوردته وكالة /يونهاب/ الكورية، إن سول ترى رد الشمال على أنه مهم للغاية وذو شأن كبير، وأن السلطات لا تزال تحلل تصريحات بيونج يانج ومن السابق لأوانه إصدار رد رسمي.

وفيما يتعلق بإمكانية التوقيع على إعلان نهاية الحرب بنهاية ولاية "مون"، رأى "بارك" أن الفرصة ممكنة بما فيه الكفاية إذا تم استيفاء الشروط والفرص، مضيفا " يمكن أن تتسارع المحادثات بشأن توقيع إعلان نهاية الحرب إذا استجابت الولايات المتحدة لمطلب كوريا الشمالية بإزالة السياسات العدائية وقبلت كوريا الشمالية الحوار".

وكانت قد صرحت "كيم يو-جونغ"، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ-أون"، في وقت سابق من اليوم بأن اقتراح "مون" بإعلان نهاية رسمية للحرب الكورية هو "فكرة تستحق الإعجاب"، وأكدت أن بيونج يانج مستعدة لمناقشة تحسين العلاقات بين الكوريتين إذا توقفت سول عن سياساتها العدائية تجاه الشمال.