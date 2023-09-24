 مصرع أب وابنه إثر حادث انقلاب سيارة نقل على ملاكي بطريق المطرية في بورسعيد - بوابة الشروق
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مصرع أب وابنه إثر حادث انقلاب سيارة نقل على ملاكي بطريق المطرية في بورسعيد

محسن عشري
نشر في: الأحد 24 سبتمبر 2023 - 2:10 م | آخر تحديث: الأحد 24 سبتمبر 2023 - 2:10 م

لقي أب ونجله مصرعهما؛ إثر حادث انقلاب سيارة نقل على سيارة ملاكي بطريق المطرية في محور 30 يونيو بمحافظة بورسعيد؛ بسبب السرعة الزائدة لسائق السيارة النقل وسوء تقديره المسافات.
وأسفر الحادث، عن وفاة الأب عبد السلام العوضي 70 سنة، ونجله أحمد 30 سنة، من مدينة المطرية.
ونقلت سيارة الإسعاف، الجثتين إلى مشرحة مستشفى 30 يونيو، تحت تصرف النيابة العامة؛ لحين التصريح بدفن الجثتين.
ورفعت إدارة المرور، أنقاض الحادث لتسيير حركة السيارات على الطريق.
وكان اللواء مازن صبري مدير الأمن بمحافظة بورسعيد، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بمصرع أب وابنة؛ إثر حادث مروري بنطاق حي الجنوب في محافظة بورسعيد.

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