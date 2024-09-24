 غلق وتشميع 15 محلا بدون ترخيص فى حى النزهة شرق القاهرة - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 2:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

غلق وتشميع 15 محلا بدون ترخيص فى حى النزهة شرق القاهرة

محمد عبدالناصر
نشر في: الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 - 2:13 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 - 2:13 م

أكدت الدكتورة لبنى نورالدين رئيس حى النزهة، غلق المحلات والوحدات الإدارية المخالفة التي لم يتقدم أصحابها بالترخيص على منظومة المحال العامة ١٥٤ لسنة ٢٠١٩.

وأوضحت نور الدين، اليوم الثلاثاء، أن الأجهزة التنفيذية بالحى أغلقت 15 محلا ووحدات إدارية لعدم استكمال إجراءات التصالح وإدارتها بدون ترخيص، موجهة باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأضافت رئيس حى النزهة، أن ذلك بالتنسيق مع إدارات المتابعة الميدانية والمحال والرصد البيئي بالحى، مؤكدة استمرار الحملات التفتيشية على المحال، للتأكد من تواجد أوراق الترخيص للمكان.


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك