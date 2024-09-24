غلق وتشميع 15 محلا بدون ترخيص فى حى النزهة شرق القاهرة

أكدت الدكتورة لبنى نورالدين رئيس حى النزهة، غلق المحلات والوحدات الإدارية المخالفة التي لم يتقدم أصحابها بالترخيص على منظومة المحال العامة ١٥٤ لسنة ٢٠١٩.

وأوضحت نور الدين، اليوم الثلاثاء، أن الأجهزة التنفيذية بالحى أغلقت 15 محلا ووحدات إدارية لعدم استكمال إجراءات التصالح وإدارتها بدون ترخيص، موجهة باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأضافت رئيس حى النزهة، أن ذلك بالتنسيق مع إدارات المتابعة الميدانية والمحال والرصد البيئي بالحى، مؤكدة استمرار الحملات التفتيشية على المحال، للتأكد من تواجد أوراق الترخيص للمكان.