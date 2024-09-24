وزير الخارجية يوضح الموقف من السد النهضة: لن نفرط في قطرة واحدة من مياه النيل

جدد السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، تأكيده أن "قضية مياه نهر النيل قضية وجودية ترتبط ارتباطا مباشرا بالأمن القومي المصري"، مشددا أنه "لا مجال للتهاون أو التنازل أو التساهل بشأنها".

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لـ "القاهرة الإخبارية" ليل الإثنين، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن حصة مصر من مياه النيل، والمحددة منذ عام 1959، لا تغطي سوى 60% من احتياجاتها، معقبا: "لا يمكن التفريط في قطرة مياه واحدة، فما نحصل عليه لا يكفي بالكاد 60% من احتاجتنا السنوية".

وأكد أن الموقف المصري واضح لجميع الأطراف الإقليمية والدولية، موضحا أن الهدف إعادة التأكيد أن مياه النيل هي القضية الوجودية الأولى لمصر.

وأشار إلى تأكيد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال لقائهما، على أن مياه النيل قضية وجودية لمصر لا يمكن التهاون بشأنها، مثمنا موقف الولايات المتحدة "الجيد".

ونوه إلى أن مصر تتعاون مع شركائها في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية للتأكيد أنه " لابد من أخذ الشواغر المصرية بعين الاعتبار".

واختتم: "لا يمكن أن نترك هذه القضية لأهواء أي دولة، لا يمكن التهاون في حقوق دول المصب وفقا للقانون الدولي، وسنواصل تأكيد موقفنا وحشد الدعم الدولي لموقفنا المبدئي والقانوني المشروع للتوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد وعدم إحداث أي ضرر لدولتي المصب".