الأمم المتحدة تعرب عن قلقها البالغ حيال التصعيد في لبنان

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ حيال التصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، موضحة أن «عشرات آلاف الأشخاص فروا من العنف منذ الاثنين».

وبحسب وكالة «فرانس برس»، قال متحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين ماثيو سالتمارش، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: «نحن قلقون للغاية من التصعيد الخطير للهجمات الذي شهدناه بالأمس.

لقد أجبر عشرات آلاف الاشخاص على مغادرة منازلهم أمس وهذه الليلة، وعددهم يزداد باستمرار».

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ موجة ثانية من الهجمات الواسعة والقوية، على مواقع لحزب الله في جنوب لبنان.

وزعم الإعلام العبري، أن هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي تركز على المناطق المأهولة بالسكان، حيث يخزن حزب الله أسلحته.

كما أفاد الإعلام اللبناني، في وقت سابق، بأن القوات الإسرائيلية شنت سلسلة من الغارات الجوية المكثفة والعنيفة على العديد من المناطق والبلدات في الجنوب والبقاعين الشمالي والغربي في لبنان.

وتشير التقارير إلى أن الغارات الإسرائيلية الكثيفة التي بدأت يوم أمس الاثنين، على مناطق مختلفة في لبنان، تسببت في مقتل أكثر من 558، وإصابة نحو 1835 شخصا، ونزوح عشرات الآلاف.