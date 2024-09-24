مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما يكشف عن عروضه المسرحية ويقدم منصة مونودراما الصعيد

كشفت إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، عن العروض المسرحية المشاركة في دورته السابعة، التي تقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة. تم ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، ومجموعة من الفنانين والإعلاميين والنقاد.

وتتضمن قائمة العروض المسرحية المشاركة في المهرجان ما يلي:

"ودارت الأيام" إخراج فادي فوكيه (مصر)

"الصندوق" إخراج مريم راضي (مصر)

"قطرة" إخراج سعيد الهرش (الإمارات)

"غراب الأبيض" إخراج محمد حسن (السودان)

"رحيل" إخراج إياد الريموني (الأردن)

"برباش" إخراج عماد الوسلاتي (تونس)

"ابصم باسم الله" إخراج مصطفى الهلالي (العراق)

"أدرينالين" إخراج أحمد مرعي (كندا/سوريا)

"علب" إخراج خيرة بوعتو (الجزائر)

"السمكة" إخراج أسامة زايد (سلطنة عمان)

"وجود" إخراج نصار نصار (الكويت)

"يوميات ممثل مهزوم" إخراج مطر زايد (السعودية)

"قوم يابا" إخراج قاسم الاسطنبولي (لبنان)

"ميديا" إخراج Sofia Dionysopoulo (اليونان)

"sinopsis" إخراج Román Podolsky (إسبانيا)

كما تقدم الدورة السابعة للمهرجان، لأول مرة، منصة "مونودراما الصعيد" التي تهدف إلى تحقيق مبدأ العدالة الثقافية والفنية لصعيد مصر، وتقديم عروض من شباب الصعيد. إلى جانب ذلك، تقدم منصة "الشاشة"، تحت إدارة الدكتور محمد نصر، والتي تعرض عروضًا مسرحية من عدة دول مثل فلسطين ورومانيا وإيطاليا وجورجيا وكوريا.

وتشمل الفعاليات أيضًا منصة "الحكواتي" التي تقيم يوم حكي تفاعلي خاص لكل محبي فن الكتابة والحكي، مع تدريبات تساعد الحضور على كتابة نصوص ومشاركتها، بالإضافة إلى عرض حكي عن الشارع المصري يتخلله لقاءات مع مجموعة من الضيوف المهتمين بإعادة إحياء فن الحكي في ساحة الهناجر.

يشار إلى أن مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما سيقام في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل، ويهدف إلى تسليط الضوء على فن المونودراما وتبادل الخبرات مع فناني المونودراما من مختلف أنحاء العالم. في الدورة السادسة، شاركت أكثر من 24 دولة، وتم تكريم عدد من القامات الفنية مثل الفنان الكبير محمد صبحي وسعادة محمد سعيد الظنحاني من الإمارات.