الأربعاء 24 سبتمبر 2025 7:34 ص
وكالات
نشر في: الأربعاء 24 سبتمبر 2025 - 7:21 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 سبتمبر 2025 - 7:21 ص

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أن الائتلاف الحاكم سيطرح على البرلمان قرارا بشأن الاعتراف بدولة فلسطين ببعض الشروط.

وقالت ميلوني للصحفيين في نيويورك، يوم الثلاثاء، إن "الأغلبية ستطرح على البرلمان قرارا يقضي بأن الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يكون مشروطا بأمرين، هما إطلاق سراح الرهائن واستبعاد "حماس" من أي حكم في فلسطين".

وأشارت إلى أن الاعتراف بفلسطين في غياب دولة تلبي متطلبات السيادة لن يحقق أي نتائج ملموسة للفلسطينيين.

وأضافت: "يقال إن الاعتراف بفلسطين يمكن أن يكون أداة فعالة للضغط السياسي. لكنني أعتقد أن الضغط السياسي الرئيسي يجب أن يكون على "حماس"، لأن "حماس" هي التي بدأت هذه الحرب، وإن "حماس" بالذات تعرقل إنهاءها من خلال رفضها إطلاق سراح الرهائن".

ويأتي ذلك بعد إعلان عدد من الدول، بما فيها بريطانيا وكندا وأستراليا وفرنسا، الاعتراف بدولة فلسطين على خلفية استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.


