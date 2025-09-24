السعودية: توالي الاعترافات بدولة فلسطين يؤكد الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني

رحبت السعودية باعتراف فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو وأندورا وسان مارینو بالدولة الفلسطينية.



وقالت السعودية خلال المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين الذي أقيم برئاسة مشتركة بين المملكة وفرنسا، إن تتالي اعترافات الدول بفلسطين يؤكد الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته، والعيش على أرضه بأمن وسلام، وتحقيق تطلعاته في الاستقرار والازدهار.

وجددت المملكة دعوتها إلى جميع الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية ومواصلة اتخاذ الخطوات الفعلية لدعم السلطة الفلسطينية وترسيخ حل الدولتين بما ينهي معاناة الشعب الفلسطيني، ويصون حقوقه غير القابلة للتصرف ويمكّن جميع دول المنطقة من العيش في أمن وسلام دائم.

وتتوالى اعترافات الدول رسميا بدولة فلسطين في مؤتمر حل الدولتين برئاسة سعودية فرنسية مشتركة في القاعة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

ومن المتوقع أن تحذو دول أخرى حذو مثيلاتها التي أعلنت اعترافها بدولة فلسطين مع نهاية الدورة الـ80 للأمم المتحدة ما يعزز مكانتها القانونية والسياسية. ⁣

وانطلق المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، الاثنين، برئاسة سعودية - فرنسية، وبمشاركة العشرات من زعماء العالم، في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك وسط اعترافات تاريخية بدولة فلسطين.