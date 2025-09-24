أول تعليق من جافي بعد جراحة غضروف الركبة الناجحة

خرج النجم الإسباني جافي، لاعب برشلونة، عن صمته عقب خضوعه لجراحة ناجحة في غضروف الركبة، أكد خلالها عزيمته على العودة القوية للملاعب.

وكتب جافي عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»: "من يعرفني يدرك أنني سأعود متى لزم الأمر للدفاع عن برشلونة وأحبائي حتى النهاية."

وأضاف: "البطل الحقيقي لا يُصنع في لحظات النجاح، بل حين ينهض بعد السقوط... شكرًا للجميع على رسائل الدعم والتشجيع."

وكان برشلونة قد أعلن أن جافي سيغيب لفترة تتراوح ما بين 4 إلى 5 أشهر بعد الجراحة، مما يزيد من معاناة الفريق الكتالوني في ظل ضغط المباريات.

يذكر أن جافي شارك في مباراتين فقط منذ بداية الموسم بقميص برشلونة، صنع خلالهما هدفًا واحدًا، قبل أن تعاوده الآلام في غضروف الركبة الذي سبق وخضع فيه لعملية الرباط الصليبي.