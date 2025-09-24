 كاثيميريني: إلغاء اجتماع كان مقررا لميتسوتاكيس وأردوغان بنيويورك - بوابة الشروق
الأربعاء 24 سبتمبر 2025 11:57 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟

النتـائـج تصويت

كاثيميريني: إلغاء اجتماع كان مقررا لميتسوتاكيس وأردوغان بنيويورك

أثينا (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 24 سبتمبر 2025 - 11:18 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 سبتمبر 2025 - 11:18 ص

أفادت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، بإلغاء اجتماع كان مقررا في نيويورك بين رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولن يعاد تحديد موعده.

وكان من المقرر أن يلتقي ميتسوتاكيس وأردوغان أمس الثلاثاء في البيت التركي، على هامش انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وطلب ​​الجانب التركي في البداية تأجيل الاجتماع، بسبب حضور أردوغان اجتماع يستضيفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لقادة من العرب والمسلمين، بحسب "كاثيميريني".

وأشار مسئولون في الحكومة اليونانية في وقت لاحق، إلى إمكانية تأجيل الاجتماع إلى اليوم الأربعاء.

ومع ذلك، وبحسب أحدث المعلومات، فلن يعقد الاجتماع.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك