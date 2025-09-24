كاثيميريني: إلغاء اجتماع كان مقررا لميتسوتاكيس وأردوغان بنيويورك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، بإلغاء اجتماع كان مقررا في نيويورك بين رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولن يعاد تحديد موعده.

وكان من المقرر أن يلتقي ميتسوتاكيس وأردوغان أمس الثلاثاء في البيت التركي، على هامش انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وطلب ​​الجانب التركي في البداية تأجيل الاجتماع، بسبب حضور أردوغان اجتماع يستضيفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لقادة من العرب والمسلمين، بحسب "كاثيميريني".

وأشار مسئولون في الحكومة اليونانية في وقت لاحق، إلى إمكانية تأجيل الاجتماع إلى اليوم الأربعاء.

ومع ذلك، وبحسب أحدث المعلومات، فلن يعقد الاجتماع.