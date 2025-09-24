وصول طائرة مساعدات سعودية لمطار العريش دعما لقطاع غزة

استقبل مطار العريش الدولي في شمال سيناء، اليوم الأربعاء، الطائرة الإغاثية السعودية الـ65 التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة.

وأكد مصدر مختص في شمال سيناء، أن الطائرة تحمل على متنها سلالًا غذائية؛ تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم السعودي المقدم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة؛ للتخفيف من محنة المجاعة القاسية والظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع.