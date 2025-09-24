تركيا تبحث مع برنامج الأغذية العالمي تعزيز الشراكة

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، إقامة شراكة "أكثر منهجية وتوسّعًا" تهدف إلى جعل تركيا قاعدة لوجستية لعمليات البرنامج العالمية.

وجاء ذلك خلال لقائهما في مدينة نيويورك الأمريكية على هامش اجتماعات الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، الأربعاء.

وأشار البيان إلى أن اللقاء شدّد على الدور الحيوي الذي تؤديه تركيا بفضل موقعها الجيوستراتيجي وبنيتها التحتية اللوجستية القوية، في الجهود العالمية التي يبذلها برنامج الأغذية العالمي لزيادة المساعدات الغذائية في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.

كما تبادل الجانبان الآراء بشأن إقامة شراكة "أكثر منهجية وتوسّعًا" لجعل تركيا "مركزا استراتيجيا للتخزين وقاعدة لوجستية" لعمليات برنامج الأغذية العالمي.

وأكد البيان أن تركيا، بصفتها عضوًا مسؤولًا في المجتمع الدولي، تواصل التزامها بإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين، وفي مقدمتهم الفلسطينيين في غزة.

وأضاف: "التعهد المشترك الذي جرى طرحه في الاجتماع شكّل محطة مهمة في تعزيز التعاون بين تركيا ومنظومة الأمم المتحدة."