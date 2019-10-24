القوات الأمنية العراقية تقتل 4 دواعش وتعتقل 18 آخرين جنوب الموصل

أعلنت قيادة عمليات نينوى مساء اليوم الخميس مقتل أربعة دواعش واعتقال 18 آخرين والاستيلاء على أسلحة خفيفة في ناحية القيارة بجنوب الموصل /400 كيلومتر شمال بغداد/.

وقال الناطق باسم قيادة عمليات نينوى العميد محمد الجبوري أن "مدنيين اثنين قتلا اليوم عندما أطلق مسلحون مجهولون النار عليهما في منطقة كوكجلي شرقي الموصل قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، كما قتل شرطيان اثنان وأصيب ثالث إثر انفجار عبوة ناسفة لدى مرور دورية للشرطة المحلية بالبلدة القديمة وسط الموصل".

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى، وخاصة القريبة من الحدود السورية تشهد أعمال عنف وتفجيرات ينفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين على الرغم من القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد نهاية عام 2017.