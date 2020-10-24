مقتل 13 وجرح 30 جراء تفجير انتحاري في العاصمة الأفغانية

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أعلنت وزارة الشؤون الداخلية الأفغانية أن 13 شخصا قتلوا جراء تفجير انتحاري وقع اليوم السبت خارج مركز تعليمي بالعاصمة الأفغانية كابول.

وقال المتحدث باسم الوزارة، طارق عريان، إن 30 شخصا على الأقل جرحوا أيضا في الهجوم الذي وقع غربي المدينة، مضيفا أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.

وذكرت الوزارة أن المهاجم كان يعتزم دخول المركز لكنه نسف نفسه لدى اقتراب عناصر الأمن منه.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن التفجير، ونفت حركة طالبان تورطها فى الحادث الذى سقط فيه عدد كبير من الطلاب مابين قتيل وجريح.

ويقع موقع الانفجار في منطقة يهيمن عليها أقلية الهزارة الشيعة في كابول.

واستهدف مقاتلو تنظيم داعش مرارا المراكز التعليمية ، حيث كان غالبية الطلاب من أقلية الهزارة الشيعية.

وكان آخر هجوم من هذا القبيل تفجيرًا انتحاريًا تبنى داعش مسؤوليته، واستهدف مركزا تعليميا في نفس المنطقة.